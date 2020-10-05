شارك وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الإثنين عبر تقنية التحاضر عن بعد، في اجتماع وزاري رفيع المستوى حول ليبيا بمبادرة من ألمانيا و الأمم المتحدة.

وجاء في بيان للوزارة ، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار متابعة الوضع في ليبيا لاسيما من خلال تقييم مدى تنفيذ مخرجات قمة برلين التي حضرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في جانفي الماضي.

وأكد الوزير بوقدوم في هذا الاجتماع على “موقف الجزائر المتكون من عناصر الحل السياسي الذي يضمن وحدة ليبيا و سلامتها وسيادتها و يرقى إلى تطلعات الشعب الليبي في الأمن و الاستقرار والتنمية”، كما جدد “دعوة الجزائر الملحة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض احترام و تنفيذ مخرجات برلين لاسيما حظر الأسلحة التي لا تزال تُوَرَّدُ إلى ليبيا و تُذْكي النزاع و التوتر في هذا البلد الشقيق“.