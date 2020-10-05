بومطاري يطالب بالتحقيق في واقعة إيقاف أمين بوعبدالله رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات

استنكرت وزارة المالية بحكومة الوفاق غير المعتمدة واقعة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات أمين بوعبدالله، بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام، مطالبة بالتحقيق في هذه الواقعة.

وأوضح وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فرج بومطاري، أن الوزارة استنكرت الواقعة بسبب عدم وجود أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام، فرئيس اللجنة موظف عام لا يحمل أي رتبة عسكرية، وأن الواقعة التي يتم التحقيق معه فيها لا تعد جريمة من الجرائم التي ينطبق عليها القانون العسكري.

وشدد بومطاري على أن القانون قد حدد آليات التحقيق مع الموظف العمومي حسب الوقائع، مضيفا أنه إذا ما كانت هناك شبهة جنحة أو جناية فإنّ الامر معقود لسلطة النيابة العامة ومكتب النائب العام.

وأكد بومطاري أن الموضوع محل التحقيق هو إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري، مضيفا أن هذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقاً للتسلسل الإداري المعمول به في هذا الشأن، وأن التأخير في إتمام الإجراء كان سببه التأخير طرف وزارة الدفاع في مد اللجنة بالمستندات المؤيدة.

وعبرت وزارة المالية عن تعجبها واستهجانها لطريقة تعامل جهاز قوة الردع الخاصة مع رئيس اللجنة أمين بو عبدالله خلال فترة إيقافه، بقيامهم بحلق شعر رأسه، مؤكدة أن هذا الأمر كان لها وقع نفسي سيء جداً على المذكور وعلى زملائه.

ونوهت الوزارة إلى أن سير العمل الإداري يقع تحت طائلة ومتابعة الأجهزة الرقابية المختصة، مضيفة أن هذه التصرفات تعد مستفزة لمؤسسات الحكومة وتجهض الجهود الساعية لبناء الدولة المدنية دولة المؤسسات والقانون.

وطالبت الوزارة الجهات القضائية المعنية بالأمر بفتح باب التحقيق في هذه الواقعة، مؤكدة تمسكها باللجوء إلى الطرق القانونية التي تحفظ حق موظفيها وحمايتهم.

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