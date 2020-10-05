ألمانيا: هناك تقدم على طريق السلام يحدث في ليبيا

قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن ألمانيا أبلغت داعمي الأطراف الليبية بضرورة وقف تصدير السلاح، مؤكدا أن بلاده شددت على ضرورة إجراء المباحثات في إطار الأمم المتحدة، لأن ليبيا لن تستقر دون وقف النار والالتزام بالخطة السياسية.

وأضاف وزير الخارجية الألماني في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك تقدم على طريق تحقيق السلام يحدث في ليبيا.

وأوضح ماس، في أعقاب مؤتمر عن ليبيا مع ممثلين عن 23 دولة ومنظمة دولية، مساء اليوم الإثنين:” هناك سبب للتفاؤل الحذر، ونحن نشهد بشكل متزايد مؤشرات على حدوث تغيير في الفكر من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي”.

وأكد ماس، أن حل الصراع يتطلب النفس الطويل “كنا دائما نقول إن نشر الاستقرار في ليبيا ليس عدوًا سريعًا ولكنه ماراثون، وهذا ما ثبت صدقه”

وقال إنه بعد مرحلة تراجعت فيها الأمور نسبيًا في الأشهر الأخيرة، فإن من الممكن القول لقد قطعنا كيلومترا آخر اليوم.

وكان وزير الخارجية الألماني قد قال إن حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا سيظل مسألة أساسية في حل النزاع في ليبيا.

وأضاف ماس، خلال مقابلة مع موقع العربي الجديد الممول قطرياً، أنهم إن لم يضعوا حدا للتدفق المستمر للأسلحة والمعدات والأفراد العسكريين فلن يكون هناك حافز لأطراف النزاع للكف عن سلوكهم الذي يؤدي إلى الدمار.

وأوضح وزير الخارجية الألماني، أن محادثات القائمة بين الأطراف الليبية تؤكد أن السلام ممكن في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم مطالب الليبيين بوقف الحرب وإعادة الإعمار عبر مسار مؤتمر برلين.