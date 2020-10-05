مصدر لـ218: أردوغان “ممتعض” من السراج لعزمه على الاستقالة

أفاد مصدر مطلع لقناة “218” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال اجتماعه معه، الأحد، بامتعاضه الشخصي من قراره مغادرة المشهد السياسي.

وقال المصدر إن الجانب التركي أبلغ الوزراء الذين رافقوا السراج في الزيارة، بأن وحدة الموقف وعدم تناقض التصريحات يجب أن تكون السائدة بين الجميع وأن التنافس يجب أن يكون من أجل عدم السماح بتمرير أي مخططات وألاعيب للطرف الآخر.

وأوضح المصدر أنه وفي حال تم التوصل لاتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار وحفاظا على الإيفاء ببنود مذكرة التفاهم العسكري للوفاق، سيتم إنشاء آلية لا تناقض التوجهات الدولية من خلال استمرار تقديم الدعم الفني والتدريب والإفصاح عن المعدات ذات الطابع العسكري للجنة المراقبة التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وكانت الرئاسة التركية أكدت، الأحد، أن المجلس الرئاسي يمكن أن يتحوّل إلى هيكل جديد، مشيرة إلى أن “أنقرة ستواصل العمل مع من ينتخب لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد”.

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