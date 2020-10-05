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مصدر لـ218: أردوغان “ممتعض” من السراج لعزمه على الاستقالة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مصدر مطلع لقناة “218” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبلغ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، خلال اجتماعه معه، الأحد، بامتعاضه الشخصي من قراره مغادرة المشهد السياسي.

وقال المصدر إن الجانب التركي أبلغ الوزراء الذين رافقوا السراج في الزيارة، بأن وحدة الموقف وعدم تناقض التصريحات يجب أن تكون السائدة بين الجميع وأن التنافس يجب أن يكون من أجل عدم السماح بتمرير أي مخططات وألاعيب للطرف الآخر.

وأوضح المصدر أنه وفي حال تم التوصل لاتفاق حقيقي لوقف إطلاق النار وحفاظا على الإيفاء ببنود مذكرة التفاهم العسكري للوفاق، سيتم إنشاء آلية لا تناقض التوجهات الدولية من خلال استمرار تقديم الدعم الفني والتدريب والإفصاح عن المعدات ذات الطابع العسكري للجنة المراقبة التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وكانت الرئاسة التركية أكدت، الأحد، أن المجلس الرئاسي يمكن أن يتحوّل إلى هيكل جديد، مشيرة إلى أن “أنقرة ستواصل العمل مع من ينتخب لرئاسة المجلس الرئاسي الجديد”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • Avatar يقول حكومة االوفاق الوطني تحتاج فقط لوقفة جادة ووضع بعض اطراف ادارتها قيد التحقيق ز لتسيير القطاعات وتسريح العراقيل .:

    كل ما يحصل للمهندس ففائز السراج الذي دعم ادارة البلديات في المنطقة الغربية والعاصمة هو خياتة من مجلس الحطب والمدغو باش اغا ومعيتيق ـ ومحاربتهم للأسلام ـ الأن السراج منذ الفترة الماضية يدعم في لمناطق المممتضررة من قصف حفتر ـ بالاجتماعات والقرارات منمدارس من كهرباء من شئون خدمية من ئون صحية من دعم غذائي ومادي وما حدث الأتي :
    هرب معيتيق لعملاء الشرق ليضمن مكان له اذا استقال السراج وذلك بعد تأخيرهم للاعمال التنفيذية المقررة للعاصمة من كهرباء واصلاح المطار بطرابلس ـ وسرقت العهدة ووضعت ليهود مصراتة ز
    باش اغا قام بسحب أموال طائلة زعما منه بتمويل الامن الداخلي وهي عبارة عن دعم لتجار اسواق سوداء وشراء سيارات ودرجات نارية ومولدات كهربائية محمولة من تركيا ـ سوق سوداء ومفرخ لاعبين فبنوك وموانيء الدولة ز
    البوسنيينن يحاولون سحب أموال واعتمادات واوضحت قناة روسية يوم أمس بأن البوسنة الشيعة بدأوا في إنشاء مشاريع وبناء جسور وطرق ومدارس ومستشفيات في بلادهم ويتلهفون بللحصول على مزيد أموال من خزينة الاصلاح الليبية ـ ويريدون الحماية من الصوفيين والشيعة ز
    المعارضة السورية تتلقى الدعم من حزب الله اللبناني ـ وتريد ان تقحم نفسها في دعم اليهود والشيعة لبناء سوريا مثل العراق ز
    الخليج يوعودون النا بقصور من الرمال ةاستثمارات وهمية وقروض وهمية لتمويل مشاريع الخليج لكأس اللعالم ومحاولة استخدام أموال الدول ىالأخرى لتأمين حماية لأمرائهم والذين معظمهم فالسجون فالخارج لاسبااب قضائية
    فرنسا ومصر وسوريا يدعمون معارضات تركية ـ لاسقاط اردوغان والحصول على دعم مسلح لدعم مصر وحفتر ـ والسعودية تحاول أن تنسلخ من الشريعة والقررأن وتسجن وتقتل علماء الدين وتتبع سبل الالحاد والعلمانية والالحاد على غرار الامارات الصهيوني المحتل .

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