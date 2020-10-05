كنه: جميع من السلطة يسعون لإطالة أمد بقائهم لخدمة مصالحهم الشخصية لا لحل الأزمة

قال رئيس لجنة الاتصال والتواصل بالمؤتمر الوطني العام الجامع الليبي – الليبي عن الجنوب، حسين كنه، إن جميع من هم في السلطة اليوم لا يسعون لحل الأزمة بل يسعون لإطالة أمد بقائهم في السلطة لخدمة مصالحهم الشخصية والقبلية وجهوية والحزبية.

وطالب كنه، الشعب الليبي، بالخروج فورًا ورسم وتحديد خارطة الطريق تكون بدايتها في الاستفتاء على الدستور الذي يضمن حقوق كل الليبيين بدون استثناء وبدون إقصاء وتنتهي بالانتخابات الحرة والمستقلة بعيدًا عن الحزبية والقبلية و ‏الجهوية، مؤكدًا أن ‏من ينتظر الحلول من وراء البحر ‏كالذي ينتظر الماء من السراب في صحراء.

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