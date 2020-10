أخبار ليبيا24 أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب في طبرق يوسف العقوري عن شكره للمجهودات المبذولة على المستوى الرسمي والاجتماعي لمكافحة ظاهرة تهريب البشر ومحاسبة من يقف ورائها. وأكد العقوري على أهمية محاسبة المتورطين في سوء معاملة المهاجرين غير الشرعيين مثمنًا دور الأجهزة الأمنية المبذول لمحاسبة من يقف وراء ذلك وجلبهم للعدالة. وأشاد […]

