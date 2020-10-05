الثني يتابع مع عقوب الوضع الصحي وخطة مكافحة جائحة كورونا

أكد رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على ضرورة الأخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بكافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا، جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الصحة سعد عقوب في مدينة بنغازي.

وخلال الاجتماع اطلع الثني على الوضع الصحي في البلاد، وخطة وزارة الصحة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، والاستعداد لفصل الشتاء والتحصينات اللازمة للإنفلونزا الموسمية.

رئيس الحكومة ثمن دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة في التصدي والمواجهة مع الوباء.

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