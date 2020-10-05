الثني يتابع مع عقوب الوضع الصحي وخطة مكافحة جائحة كورونا

أكد رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم على ضرورة الأخذ بتوصيات منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بكافة التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة جائحة كورونا، جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الصحة سعد عقوب في مدينة بنغازي.
وخلال الاجتماع اطلع الثني على الوضع الصحي في البلاد، وخطة وزارة الصحة والإجراءات المتخذة للتعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا حسب تقرير منظمة الصحة العالمية، والاستعداد لفصل الشتاء والتحصينات اللازمة للإنفلونزا الموسمية.
رئيس الحكومة ثمن دور الأطقم الطبية والطبية المساعدة في التصدي والمواجهة مع الوباء.
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