أخبار ليبيا24 لمح آمر سلاح المدفعية في قوات مدينة مصراتة اليوم الإثنين إلى أن هناك عملية اقتحام من قبل قوات من المدينة دون أن يسميها، بعد أيام من دعوته قادة الكتائب وآمري الحروب من مدينة مصراتة الابتعاد عن تجار الحروب وفتح حوار مع المنطقة الشرقية. وقال اخليل في منشور له عبر حسابه الرسم على “فيسبوك” […]

