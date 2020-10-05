“الوفاق” توقع مذكرة تفاهم مع شركة أمنية أميركية

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، إن حكومة الوفاق وقت اليوم مذكرة تفاهم مع شركة ‎K2 Intelligence الأمريكية، في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف باشاغا في تغريدة أن أولويات الوفاق في التعاون مع الشركة ستكون في رسم استراتيجية وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وتعقب شبكاته، وكذلك تدريب وتجهيز وتأهيل قسم بالوزارة يعنى بهذه الأمور.

وأشار باشاغا إلى أن الشركة “ستساعدنا على تعقب الجرائم المالية وشبكاتها داخل وخارج ‎ليبيا ، وستضمن تأسيس أنظمة مؤمنة وموثوقة لتبادل المعلومات. تأتي هذه الخطوة في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمكافحة الفساد، ووضع أساس لبناء الإدارات والأقسام بالوزارة لتفنيد استراتيجياتها بمهنية وكفاءة”.

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