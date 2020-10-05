تونس: يجب استئناف المحادثات السياسية من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بليبيا

شاركت تونس، اليوم الاثنين، في الاجتماع الافتراضي رفيع المستوى حول ليبيا المنعقد عبر تقنية “دائرة الفيديو” على هامش أشغال الدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، قال وزير الشؤون الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، أن تطورات الوضع في ليبيا تظل في أعلى سلم أولويات تونس بالنظر لخصوصية العلاقات التاريخية والروابط الحضارية العريقة التي تجمع البلدين، مؤكدا حرص بلاده بالتعاون مع مختلف الفاعلين الدوليين والإقليميين على مواصلة الجهود من أجل مساعدة الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة عبر الانخراط في حوار ليبي-ليبي بناء ودون إقصاء من شأنه أن يهيئ الأرضية لتحقيق المصالحة الوطنية والتسوية السياسية الشاملة ويحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وسلامتها الترابية.

كما أكد الجرندي، أن تونس ستظل قوّة اقتراح ايجابية وستكون دوما داعمة لأي جهد بناء من أجل تجاوز الأزمة في ليبيا وخدمة الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.

ودعت تونس إلى الإسراع في استئناف المحادثات في إطار اللجنة العسكرية والأمنية 5+5 المنبثقة عن مسار برلين من أجل التوصل إلى إقرار اتفاق دائم وشامل لوقف إطلاق النار في ليبيا الذي يمثل المنطلق الأساسي لاستئناف الحوار السياسي وتحقيق التسوية الدائمة، كما رحبت بالاجتماعات الليبية -الليبية المنعقدة في المدة الأخيرة، مؤكدة ضرورة البناء على التوافقات الحاصلة لاستئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في أقرب الآجال والإسراع بتعيين مبعوث ومنسق أمميين في ليبيا.

ولفتت تونس، إلى أن نجاح هذه الجهود يبقى رهين التزام مختلف الأطراف باحترام قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر تدفق الأسلحة ووقف تدفق المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى ليبيا باعتبار ما يمثله ذلك من تهديد جدي للعملية السياسية وللأمن والاستقرار في ليبيا وكذلك في دول الجوار وعموم المنطقة.

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