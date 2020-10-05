باشاغا: وقعنا مذكرة تفاهم مع شركة أمريكية في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب.

أخبار ليبيا24

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا اليوم الإثنين، وقعنا اليوم مذكرة تفاهم مع شركة “K2 Intelligence” الأمريكية، في مجال النزاهة المالية ومكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف باشاغا في تدوينة عبر حسابه على “تويتر” أولوياتنا في التعاون معهم ستكون في رسم استراتيجية وطنية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، وتعقب شبكاته، وكذلك تدريب وتجهيز وتأهيل قسم بالوزارة يعنى بهذه الأمور.

وتابع وزير الداخلية :”ستساعدنا هذه الشراكة على تعقب الجرائم المالية وشبكاتها داخل وخارج ليبيا، وستضمن تأسيس أنظمة مؤمنة وموثوقة لتبادل المعلومات”.

ولفت باشاغا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمكافحة الفساد، ووضع أساس لبناء الإدارات والأقسام في الوزارة لتنفيذ استراتيجياتها بمهنية وكفاءة.

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