«المصرف المركزي»: إنفاق 300 مليون دينار على النظافة و540 مليون للكهرباء خلال 9 أشهر

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، بيانا حول الإيراد والإنفاق، في الفترة من يناير الماضي حتى نهاية سبتمبر الماضي، مرفق معه كشف بالمبالغ المباعة للمصارف التجارية خلال نفس الفترة.

وأفاد المصرف أنه تتم مطابقة الإيرادات النفطية شهرية بين كل من مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي.

وأكد المصرف على أن إجمالي أذونات الصرف المقدمة من وزارة المالية لمجابهة جائحة كورونا على قوة ميزانية الطوارئ والباب الرابع بلغ مبلغ 966 مليون دينار ليبي، خصص منها مبلغ 572 مليون لوزارة الصحة، ومبلغ 50 مليون للبلديات والمجالس المحلية، ومبلغ 95 مليون دينار لجهاز الطب العسكري، ومبلغ 35 مليون دينار لجهاز خدمات الإسعاف والطوارئ، ومبلغ 151 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، ومبلغ 41 مليون دينار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج، ومبلغ 22 مليون دينار لوزارة التربية والتعليم.

وتابع المصرف، أن الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره بلغت خلال الفترة حوالي 10 مليار دولار أمريكي، وبلغ إجمالي الإيرادات النفطية 5.259 ملیار دینار، منها 2.871 مليار دینار عن صادرات نفطية خلال ديسمبر 2019، ومبلغ 2.388 مليار دينار حصيلة صادرات التسعة أشهر من عام 2020 منها 48 مليون دينار فقط عن شهر سبتمبر .

وأوضح بيان المصرف، أن إجمالي إيرادات قطاع الاتصالات بلغ 310 مليون دينار منها مبلغ 228 مليون دينار يمثل إيرادا مستحقا عن عام 2019 وردت في فبراير 2020 .

وتابع؛ بلغ إجمالي الإيرادات المحققة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي خلال الفترة مبلغ 15.027 ملیار دینار ، خصص منها مبلغ 1.575 مليار دينار لتمويل نفقات الباب الثالث ” التنمية ” من الترتيبات المالية خلال التسعة أشهر من عام 2020 ، ومبلغ 13.452 مليار دينار مخصصة لسداد الدين العام .

وتم خلال الفترة تحويل مبلغ 1.2 مليار دينار لحساب الباب الثالث للمؤسسة الوطنية للنفط تنفيذ القرار المجلس الرئاسي رقم ” 1080 ” لسنة 2019 بشأن تخصيص ميزانية استثنائية للمؤسسة تمول من فائض رسوم بيع النقد الأجنبي عن سنة 2018 .

ونبه مصرف ليبيا المركزي إلى تدني تحصيل الإيرادات السيادية غير النفطية حيث وصلت نسبة العجز في تحصيلها إلى 51 % ويدعو الجهات ذات العلاقة إلى العمل على جبايتها وتحصيلها.

وشمل إنفاق الباب الرابع مبلغ 637 مليون دينار للإمداد الطبي عدا المبلغ المنفذ لمجابهة وباء كورونا ، 2550 مليار دينار للمحروقات ، 540 مليون دينار للكهرباء، 173 مليون دينار للمياه والصرف الصحي ، 300 مليون دينار للنظافة العامة.

وبلغ العجز في إيرادات النقد الأجنبي مبلغ 6.976 مليار دولار خلال الفترة تم تغطيته من إحتياطيات مصرف ليبيا المركزي ، هذا عدا عن التزامات قائمة على قوة إعتمادات مستندية للقطاعين العام والخاص تقدر بمبلغ 7 مليار دولار ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات من النقد الأجنبي مبلغ 3.8 مليار دولار منها مبلغ 2.051 مليار دولار عن صادرات نفطية لسنة 2019 ، في حين بلغ إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال الفترة مبلغ 10.776 مليار دولار، موزعة على النحو التالي :

أ. مبلغ 6.765 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل : ( 81 مليون دولار ما نفذ من مخصص أرباب الأسر ، 5.203 مليار دولار للإعتمادات ، 1.481 مليار دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والتأمين والطيران وسداد الأغراض الشخصية للمواطنين)۔

ب. بلغ 4.011 مليار دولار تحويلات الدولة ، منها 1.160 مليار دولار تشمل : ( مصروفات القضايا الخارجية ، والتحويلات الخارجية لوزارة المالية ) ، و 2.271 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط ( تغطي بند دعم المحروقات وبقية مصروفات المؤسسة ) ، و 580 مليون دولار لتغطية اعتمادات الجهات العامة.