نائب وزير الخارجية التركي: مصممون على إيجاد حل سياسي مناسب في ليبيا

أكد نائب وزير الخارجية التركي، سدات أونال، إن بلاده ستستمر في دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة ومصممة على إيجاد حل سياسي مناسب، يلبي مطالب الشعب الليبي.

جاء ذلك في حديث نائب الوزير التركي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، عقدته الأمم المتحدة وألمانيا، الإثنين، عبر تقنية الـ”فيديو كونفرانس”.

وقال أونال إن “تركيا ستستمر في دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، مثلما قامت به خلال العقد الأخير”.

وأضاف أن “الاجتماع سيساعد في حل الأزمة ويمثل فرصة جيدة للتطلع إلى الجهود الدولية، وما يجب القيام به الآن هو التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار ثم اطلاق عملية سياسية شاملة”.

المصدر: الديلي صباح التركية