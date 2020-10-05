بعد اتهامها بالتقصير.. السفارة الليبية بالقاهرة: عدم صرفنا لمستحقات العمالة المحلية شائعات مغرضة

تعرضت السفارة الليبية في القاهرة، إلى اتهامهات بالتقصير وعدم صرف مستحقات العمالة المحلية، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرها في العاصمة المصرية.

وبحسب بيان صادر عن السفارة، مساء اليوم الإثنين، فإنها زعمت- ردا على الاتهامات الموجهة إليها- أنها تضع على رأس قائمة اهتماماتها وبصفة مستمرة، توطيد العلاقات مصر والاهتمام بالجالية الليبية ورعايتها وتقديم كافة الخدمات لها .

وادعت أنها لاحظت تداول بعض رواد السوشيال ميديا، وصفتهم بأنهم “قلة تريد أن تشوش وتنشر افتراءات”، باتهام السفارة بالتقصير وعدم صرف مستحقات العمالة المحلية، الأمر الذي قالت إنها تدحضه الحقائق الدامغة، على حد تعبيرها.

وادعت أنها تعتبر ذلك محاولة فاشلة للوي الحقائق، زاعمة أن جل الموظفين المحليين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم تم صرف كافة المستحقات المالية لهم ولدى السفارة المستندات اللازمة من بينها إقرارات الموظفين أنفسهم بأنهم قد تقاضوا كافة تلك المستحقات .

وتابعت السفارة أنها تتأسف من تجمهر البعض منهم أمام مقر البعثة الدبلوماسية ومحاولتهم اقتحامها بالقوة والسب بألفاظ بعيدة كل البعد عن أخلاقيات الشعب الليبي العظيم، وعدم لجوئهم للطرق القانونية المتبعة فى مثل هذه الأمور، على حد تعبيرها.

وزعمت السفارة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل منْ يقوم بنشر الافتراءات أو الاعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية.

وقالت السفارة إنها تتمسك بالثوابت والأولويات وفي مقدمتها تطوير العلاقات فى كافة المجالات، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الليبيين، على حد قولها.