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«الوطنية للنفط» بالحكومة الليبية: الوقود متوفر لدى «الكهرباء» ومع ذلك زادت ساعات طرح الأحمال.. نحتاج للتوضيح

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة الليبية، الدكتور المبروك سلطان، ارتفاع معدل طرح الأحمال اليومي للشبكة العامة للكهرباء خلال اليومين الماضيين بما يفوق 8 ساعات.

وطالب «سلطان» في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، الإثنين،  توضيح الأسباب من قبل “الكهرباء” دون أن يوضح ما إذا كان يقصد الهيئة العامة للكهرباء أو الشركة العامة للكهرباء.

وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن “وقود الديزل متوفر بكميات كبيرة في جميع محطات توليد شركة الكهرباء (السرير، الزويتينة ، شمال بنغازي ، الكفرة) وأن الغاز يصل يومياً بمعدل لا يقل عن 190 مليون قدم مكعب لمحطتي شمال بنغازي والزويتينة.

وأكد «سلطان» أن “ناقلة ديزل بشحنة 30 ألف طن متري أفرغت الأحد حمولتها، وأن الإثنين دخلت ناقلة قادمة من مصفاة الزاوية بشحنة 10 آلاف طن متري ديزل”.

وتساءل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة الليبية، قائلا: “هل طرح الأحمال هذا بسبب نقص الوقود من شركة البريقة أو الغاز من شركة شركة سرت كما تعودنا على البيانات، أم أن هناك أسباب أخرى تستحق الذكر من الكهرباء”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مسلسل كذب الكهرباء لا ينتهى فبعد خيانتهم بمحطة الرويس وبيعهم الكهرباء لجنوب الجزائر وبلدهم ليبيا مظلمة اعتقد جازما أن عدم تنفيذ عقوبات الإعدام والشنق ستبقى مشكلة الكهرباء إلى ما لا نهاية طالما وصلت بهم الوقاحة والدناءة إلى بيع الكهرباء لجنوب الجزائر وبلدهم ليبيا فى ظلام دامس ودون رقيب ولا حسيب فماذا ما زال ننتظر من الفاسدين ؟ ولماذا التستر عليهم وعدم فضحهم وقتلهم ؟ لانهم مسلحين ولا يستطيع أحد أن يلجمهم وليستمروا فى فسادهم وخرابهم لليبيا والتمسك بأنهم ثوار اشاوس ؟؟

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  • الأن الي ينبحوا زي الكلاب ـ على توحيد مؤسسات ـ هذا شئ لايمكن يصير ـ…………
    اولا :-
    المؤسسات لها ادارات مختلفة ـ وتخصصات مختلفة ـ وضوابط مختلفة
    وانتاجاات مختلفة ـ وموظفين مختلفين على حسب التخصص بعد المراجعة والتحقيق .
    تو يا جاهل ـ تخصص هندسة الكهرباء زي تخصص هندسة نفط مثلا ,,,,,!!!
    تو هندسة وراثية زي هندسة انشائية …..!!
    مثلا مؤسسة الحديد والصلب زي مؤسسة الزراعة والمواشي …..!!!
    طيران مدني ثلاثة الف قدم فوق الارض زي مواصلات فالطريق عالارض …..!!

    مثلا طب باطنة زي جراحة عظام ……!!
    ووبعدين النفط هذا سبب في كارثة صحية وبيئية ـ تسربات سببت سرطاناتوعقم وحالات من تجلط الدم وفساد التربة الزراعية وموت الاحياء البحرية في نطاق خمسة كيلو متر في الساحل الليبي …..!!!
    ضروري الاقفال النفطي والصيانة ـ كل شئ يحتاج لوقت وتخصص وخبرة ـ اي كلام غير هذا عبارة عن سلة مهملات ـ دوة فارغة ـ استهتار وخيانة ـ واستهزاء أو استخفاف بالقدرات الليبية الوطنية والتعليم الليبي على مدى عقود من الزمن .
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