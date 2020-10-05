«الوطنية للنفط» بالحكومة الليبية: الوقود متوفر لدى «الكهرباء» ومع ذلك زادت ساعات طرح الأحمال.. نحتاج للتوضيح

انتقد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة الليبية، الدكتور المبروك سلطان، ارتفاع معدل طرح الأحمال اليومي للشبكة العامة للكهرباء خلال اليومين الماضيين بما يفوق 8 ساعات.

وطالب «سلطان» في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، الإثنين، توضيح الأسباب من قبل “الكهرباء” دون أن يوضح ما إذا كان يقصد الهيئة العامة للكهرباء أو الشركة العامة للكهرباء.

وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن “وقود الديزل متوفر بكميات كبيرة في جميع محطات توليد شركة الكهرباء (السرير، الزويتينة ، شمال بنغازي ، الكفرة) وأن الغاز يصل يومياً بمعدل لا يقل عن 190 مليون قدم مكعب لمحطتي شمال بنغازي والزويتينة.

وأكد «سلطان» أن “ناقلة ديزل بشحنة 30 ألف طن متري أفرغت الأحد حمولتها، وأن الإثنين دخلت ناقلة قادمة من مصفاة الزاوية بشحنة 10 آلاف طن متري ديزل”.

وتساءل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة الليبية، قائلا: “هل طرح الأحمال هذا بسبب نقص الوقود من شركة البريقة أو الغاز من شركة شركة سرت كما تعودنا على البيانات، أم أن هناك أسباب أخرى تستحق الذكر من الكهرباء”.