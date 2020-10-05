هيل يدعو المشاركين في عملية “برلين” إلى الوفاء بالتزاماتهم

أكد وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد هيل، على دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، داعيا جميع المشاركين في عملية برلين إلى الوفاء بالتزاماتهم.

وأشاد هيل، بجهود الأمم المتحدة وليبيا لدفع العملية السياسية، ولا سيما استئناف منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة في أكتوبر، والذي يهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية جديدة ورسم الطريق إلى الانتخابات.

وأكد هيل أن التزام أعضاء عملية برلين، يكون من خلال احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ودعم وقف إطلاق النار الذي تقوده ليبيا والاتفاق السياسي، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتحقيق خفض التوتر في ليبيا.ودعا هيل إلى التعيين السريع للمبعوث الخاص للأمم المتحدة للأمين العام لليبيا للمضي قدما في الزخم السياسي الحالي، مشددا على أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك أصحاب المصلحة من جميع أطراف النزاع، داخليا وخارجيا، لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق سلام.

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