الجزائر تجدد تأكيدها على ضرورة الحل السياسي للأزمة الليبية

أكدت الجزائر مجددا موقفها تجاه الأزمة الليبية الذي يضمن وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها ويرقى إلى تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الإثنين، أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بو قادوم، جدد خلال مشاركته عبر الدائرة المغلقة في الاجتماع الوزاري حول ليبيا بمبادرة من ألمانيا والأمم المتحدة، دعوة الجزائر الملحة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض احترام وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، خاصة حظر الاسلحة التي لاتزال تورد الى ليبيا وتشعل النزاع والتوتر هناك.

وأضافت الخارجية أن بو قادوم أكد ضرورة توفير الظروف الملائمة للانطلاق في عملية سياسية حقيقية وبنّاءة تجمع كل الليبيين حول طاولة الحوار.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الوضع في ليبيا، خاصة من خلال تقييم مدى تنفيذ مخرجات قمة برلين، حيث شاركت الجزائر في هذا الاجتماع من منطلق عضويتها في مسار برلين وكذلك كونها دولة من دول الجوار الليبي وعضو في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي حول ليبيا.

وعُقد اليوم مؤتمرا وزاريا حول ليبيا عبر الدائرة المغلقة بدعوة من كل من الأمم المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، لبحث الأوضاع في ليبيا.

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