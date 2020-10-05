ماس: مؤشرات على حدوث تغيير في فكر الأطراف الليبية من المنطق العسكري إلى السياسي

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الإثنين، إن هناك سبب للتفاؤل الحذر بشأن الحوار بين الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات على حدوث تغيير في الفكر من المنطق العسكري إلى المنطق السياسي.

وأضاف ماس في أعقاب مؤتمر عن ليبيا مع ممثلين عن 23 دولة ومنظمة دولية، أن هناك تقدم على طريق تحقيق السلام في ليبيا، منتقدا استمرار توريد الأسلحة وإرسال مرتزقة إلى ليبيا، مؤكدا أنه طالما كان هناك تدفق مستمر للعتاد العسكري والأسلحة والأفراد إلى طرفي الصراع، فلن يكون هناك مفر من المأزق العسكري.

وأكد ماس أن حل الصراع يتطلب النفس الطويل، مبينا أنه لطالما أشار إلى أن نشر الاستقرار في ليبيا ليس عدوًا سريعًا ولكنه ماراثون، وهذا ما ثبت صدقه، موضحا أنه بعد مرحلة تراجعت فيها الأمور نسبيًا في الأشهر الأخيرة، فإنه من الممكن القول، أنه تم قطع كيلومترا آخر اليوم.

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