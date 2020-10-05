«بوقادوم»: الجزائر تتمسك بوحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها

تمسك وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الإثنين، بموقف بلاده المتكون من عناصر الحل السياسي الذي يضمن وحدة ليبيا وسلامتها وسيادتها ويرقى إلى تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والتنمية، على حد تعبيره.

و جدد بوقادوم، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري في برلين بشأن ليبيا، والذي عقد بمبادرة من ألمانيا والأمم المتحدة، وفق بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، تناقلتها وسائل إعلام جزائرية، دعوة بلاده المُلحة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في فرض احترام وتنفيذ مخرجات برلين لاسيما حظر الأسلحة التي لا تزال تُوَرَّد إلى ليبيا وتُذْكي النزاع والتوتر بالبلاد.

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، على ضرورة توفير الظروف الملائمة للانطلاق في عملية سياسية حقيقية وبنّاءة تجمع كل الليبيين حول طاولة الحوار.

وأشار بيان الخارجية، إلى أن مشاركة الجزائر اليوم في هذا الاجتماع الذي عقد عبر التقنية عن بعد، يأتي من منطلق عضويتها في مسار برلين وكذا موقعها كدولة جارة لليبيا الشقيقة وعضو في اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي حول ليبيا.