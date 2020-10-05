مليتة للنفط والغاز: الاشتباه في إصابة أحد مستخدمي حقل أبو الطفل بفيروس كورونا

قالت شركة مليتة للنفط والغاز، الإثنين، إن هناك حالة اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا لأحد مستخدمي حقل أبو الطفل.

وأضافت الشركة في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم حجر الحالة المشتبه في إصابتها بكورونا متابعتا طبيا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من قبل الطاقم الطبي بعيادة الحقل، ومن ثم نقل الحالة إلى جالو للحجر الصحى هناك.

وتابعت الشركة أنه تم إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للحالة وأخذ المسحة منها ونقلها إلى مدينة بنغازى وفي انتظار النتائج.

وأشارت الشركة إلى أن المخالطين للحالة المشتبه في إصابتها بكورونا بحالة جيدة وتجرى لهم فحوصات يومية ولم تظهر عليهم أية أعراض، مؤكدة أن الإجراءات الاحترازية تسير وفق التوجيهات الصادرة من الجهات المختصة، وأن الأمور تسير بشكل جيد في حقل أبو الطفل وكما هو مخطط لها، والاستعدادات جارية لعمليات التشغيل.

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