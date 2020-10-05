«صوان»: لن نقبل بالتفاوض مع «حفتر» بعد حربه الأخيرة

زعم محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المدرجة على قائمة الإرهاب في ليبيا، إنه لا يقبل التفاوض مع حفتر- المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة- وأصبح بعد الحرب الأخيرة غير مقبولا عند جل الليبيين.

وقال صوان، في لقاء عبر قناة “فبراير” الموالية للمليشيات المسلحة، إن أي حوار سياسي يجب أن يضع في اعتباره نتائج الحرب الأخيرة على طرابلس، ولا يمكن أن ندخل في أي حوار سياسي الآن مع طرف مهزوم ويضع شروطه وكأنه المنتصر، على حد ادعائه.

وتابع صوان:” قلنا بوضوح في حوار جينيف أن هناك محددات أبرزها أن المشروع العسكري فشل، ويجب أن تكون ظلال هذا الفشل منعكسة في نتائج الحوارات القادمة” بحسب تعبيره.

وأضاف:” لا نرى أن لحفتر مستقبل سياسي في ليبيا، وبعض الدول المتدخلة في ليبيا تحافظ على مشروعه لكسب سقف أعلى في المفاوضات” على حد زعمه.

وزعم أن حفتر سيحاسب كونه مجرم حرب وجرائمه لا تنتهي بالتقادم، مدعيا:” إذا كان هناك أمل في أي تسوية سياسية يجب أن تحمل ضمانات حقيقية داخلها وألا تكون مبنية على ضمانات دولية بأن يكون هناك توازنات”.

وأشار إلى أن ليبيا تعاني من أزمة ثقة لذلك قد يمثل المجلس الرئاسي طرف والحكومة طرف وذلك لتحقيق التوازن وليس تقاسم مناصب، على حد تعبيره.

وقال:” لا نقول أن المشروع العسكري قد قُبر، ونحتاج حكومة لديها الكفاءة والقدرة أن تقف في وجه التمرد العسكري وأن تقول لمشروع العسكرة إن عدتم عدنا” على حد قوله.