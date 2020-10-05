“العقوري”: نُثمن المجهودات الرسمية والاجتماعية لمكافحة عصابات تهريب البشر

أثنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب “يوسف العقوري” على المجهودات المبذولة على المستوى الرسمي والاجتماعي لمكافحة ظاهرة تهريب البشر ومحاسبة من يقف ورائها ، مؤكداً على أهمية محاسبة المتورطين في سوء معاملة المهاجرين غير القانونيين وثمن دور الأجهزة الأمنية المبذول لمحاسبة من يقف وراء ذلك وجلبهم للعدالة.

وأشاد “العقوري” -حسب منشور لموقع البرلمان الليبي- بالمجهودات المبذولة على المستوى الاجتماعي و قيام بعض المناطق برفع الغطاء الاجتماعي عن المتورطين في عصابات تهريب البشر، مما يعطي المجال لمحاسبتهم قانونيا .

وأوضح رئيس اللجنة بأن ملف الاتجار بالبشر وسوء معاملة المهاجرين غير القانونيين ووضع حد للإفلات من العقاب للمتورطين في هذه الجرائم يعد ضمن أولويات مجلس النواب وسيعمل على ذلك من خلال تطوير التشريعات الوطنية ذات العلاقة وزيادة كفاءة الأجهزة المختصة وتحسين إدارة الحدود وتعزيز التعاون مع المنظمات المختصة ودول الجوار .

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