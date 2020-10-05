رئيس هيأة الكهرباء : توفر الغاز والديزل يحسن وضع شبكة الكهرباء

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس هيئة الكهرباء بالحكومة المؤقتة فخري المسماري عن وضع شبكة الكهرباء في الوقت الحالي .

المسماري قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – إن وضع الكهرباء يتحسن حسب منسوب الوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء .

وأوضح أن الأزمة التي تعرضت لها شبكة الكهرباء في الفترة الماضية بسبب نقص الغاز والوقود المغذي لمحطات توليد الكهرباء .

ولفت إلى أنه مع تحسن منسوب الوقود الخفيف سيكون هناك تحسن ملحوظ في مستوى تقديم خدمات الكهرباء، منوهًا إلى أن العجز كان في الشبكة 1000 ميغا وات وأصبح الآن 250 ميغا وات.

وأكد أنه لو ارتفع منسوب نسبة الغاز المزود لمحطات الكهرباء في الفترة القادمة ولن يكون عندنا عجز في الشبكة .

وعن استعدادات هيأة الكهرباء لفصل الشتاء قال “اعدننا خطة للطوارئ خلال فصل الشتاء القادم، وتم اعتمادها من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والمصرف المركزي قد وافق على تزويدنا بالقيمة المالية لإنجاز هذه الخطة .

وبين رئيس هيئة الكهرباء بالحكومة المؤقتة أن الخطة معتمدة على تحسين التوليد بقيمة 100 ميغا وات بمدينة درنة، متابعًا هنالك صيانة لبعض خطوط النقل المهمة مثل خط القوارشة إلى مراوة وخط طبرق أمساعد وبعض الخطوط المهمة الأخرى، إضافة إلى توفير بعض الاحتياجات من التوزيع والنقل والجهد الفائق .

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