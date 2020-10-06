القبة .. لقاءات لرئيس البرلمان مع فعاليات مجتمعية

عقد رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” عدداً من اللقاءات مع فعاليات نخبوية وشعببية بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، الأول مع عدد من الحقوقيات والأكاديميات اللواتي بحث معهن دور المرأة في كافة مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية ، مؤكداً على أهمية مشاركة المرأة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل، مثنياً على دور المرأة الداعم لبناء دولة المؤسسات والقانون ، فيما أكدت الحاضرات على دعمهن لمبادرة رئيس مجلس النواب لإنهاء الأزمة الليبية مثنيات على الجهود الجبارة التي يبذلها فخامته خلال هذه الفترة معبرات عن دعمهن للحل السياسي وتحقيق السلام – حسب الموقع الرسمي للبرلمان.

وبحث رئيس مجلس النواب في اللقاء الثاني، مع عدد من شباب “مناطق بنغازي الكبرى” تطورات الأوضاع في البلاد والمشاكل التي تعانيها عدد من أحياء ومناطق بنغازي الكبرى، مؤكداً على أهمية دور الشباب وضرورة مشاركتهم الفاعلة في كافة مؤسسات الدولة وضخ دماء جديدة من الشباب للنهوض بالوطن ، فيما أكد شباب بنغازي عن دعمهم لمبادرة عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية.

كما التقى “عقيلة صالح” مع عدد من أعيان “قبيلة العواقير” وبحث معهم الأوضاع الراهنة في البلاد ، حيث أكد الحاضرون على تقديرهم ودعمهم لجهوده للوصول إلى حل سياسي ينهي حال الانقسام والتشظي في البلاد وما يعانيه المواطن من ظروف صعبة انعكست على حياته اليومية-حسب ما أورده الموقع الإلكتروني للبرلمان.

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