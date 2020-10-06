دعوات للتظاهر من أجل المطالبة بإنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات لتجاوز الأزمة

دعا نشطاء ليبيون وممثلو مؤسسات مجتمع مدني، الإثنين إلى الخروج في تظاهرات ووقفات سلمية وحضارية، من أجل إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تؤدي إلى إيجاد أجسام شرعية تقود البلاد.

وقال النشطاء وممثلو مؤسسات المجتمع المدني عقب إجتماع عقد في مدينة أوباري، إنه في ظل تردي الأوضاع المعيشية والظروف الأمنية وإطالة أمد الصراع الليبي وعدم التوصل إلى اتفاق سياسي وتعثر المصالحة الوطنية والمبادرات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والحقوقية، ما بات يهدد سلامة التراب الوطني ووحدته نتيجة التدخلات الخارجية التي أدت الى وقوع المزيد من الانقسامات السياسية بين الأطراف، فإنه من الضروري إنهاء المراحل الانتقالية والتعجيل بإنجاز الحوار الليبي الليبي تحت إشراف الأمم المتحدة، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تؤدي إلى إيجاد أجسام شرعية تقود البلاد إلى بر الأمان.

كما دعا النشطاء إلى سرعة إنجاز مشروع الدستور وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية والخدمات كافة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24