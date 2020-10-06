“مرور بنغازي”.. حملة موسعة لضبط السيارات المخالفة

ضبط قسم المرور والتراخيص التابع لمديرية الأمن في مدينة بنغـازي مجموعة كبيرة من المركبات الآلية المخالفة للقانون، ضمن حملة واسعة لرصد المخالفات المتمثلة في السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية وأخرى بدون مستندات رسمية وذات الزجاج المعتم ، إضافةً لمخالفات قيادة صغار السن دون العمر القانوني للمركبات .

وأكد مُدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز أن هذه المخالفات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتصل العقوبة إلى السجن إذا تم استخدام المركبة في أي جريمة أو لم يثبت السائق ملكيته للمركبة التي يقودها.

وأوضح العميد أن المركبات الآلية التي لها أوراق رسمية و بها مخالفات مرورية سيتم إجراء المعالجة لها ليتم إجراء اللازم حيالها، مبيناً أن بعض المركبات الآلية التي يُشتبه ارتكاب جرائم بها قد توجد حولها تعميمات جنائية تفيد بسرقتها وبالتالي ستسلم للجهة الصادر منها التعميم وفق محضر تسليم والتي بدورها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

وأضاف العميد عادل أن ظاهرة قيادة المركبات بدون لوحات وبدون مستندات رسمية تشكل مهدداً أمنياً حيث تستغل في ارتكاب الجرائم كالنهب والسرقة وترويج المخدرات، فضلاً عن تهديد السلامة المرورية لما تشكله من خطر على مستخدمي الطريق من مركبات ومشاة .. ونصح “عبدالعزيز” المواطنين أنه أثناء شراء أي مركبة يجب التأكد من المستندات الرسمية وبالتالي عدم ابتياع السيارات التي لاتحمل تلك المستندات لأن ذلك مخالفاً للقانون ويعرض مرتكبها للمساءلة القانونية ويعرض المركبة للحجز.

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