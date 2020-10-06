“داخلية الوفاق” تبحث ظاهرة تزوير عقود السيارات المسروقة

شهد مقر إدارة شؤون المرور والتراخيص التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مدينة طرابلس، اجتماعاً ضم مدير عام إدارة شؤون المرور والتراخيص العميد “الصديق الشيباني” ومدير أمن طرابلس العميد دكتور “أسامة عويدان” ورئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية العميد “عبدالحميد الغزالي” و رئيس اللجنة التفتيشية على أعمال محرري العقود المستشار “سالم محمد بركان” وعن إدارة التهرب الضريبي حضر الموظف “خالد عبدالهادي الهوني” وحضر الاجتماع أيضاً العميد “عبدالحكيم أبوصالح” والعقيد “ناصر اللافي”.

بحث المجتمعون بتوسع خلال الاجتماع التشاوري الاشكالية الخطيرة المترتبة عن ظاهرة سرقة السيارات وتزوير عقودها، وإعادة تسجيلها مجدداً وكذلك ضرورة إيجاد آلية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي التي تفشت في السنوات الأخيرة .

خلص الاجتماع إلي ضرورة الاستمرار في عقد مثل هكذا لقاءات وتكثيف التعاون فيما بينهم وتنسيقه لما لمسوه من تفشي كبير لهذه الظواهر في عموم المدن الليبية وما تشكله سرقة السيارات من زعزعة للأمن في البلاد وتتولد عنه جرائم أخرى لها علاقة بالتهريب والاتجار بالبشر والسطو المسلح وغير ذلك من جرائم وخروقات أمنية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية