«الشح»: ما يحدث في «بوزنيقة» مهازل ومحاولة للهروب من الانتخابات في ليبيا

قال أشرف الشح، المستشار السابق لـ«مجلس الدولة الاستشاري»، إن ما يحدث في بوزنيقة المغربية، والذي وصفه بـ”المهازل” هو محاولة للهروب من الانتخابات.

وأشار الشح، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن ما جرى بشأن تغيير الوفد الممثل لمجلس الدولة المشارك، بالحوارات.

وزعم الشح، في تغريدته:” ما يحدث في بوزنيقة المغربية هو محاولة للهروب من الانتخابات، استمعوا لعضو مجلس الدولة، إن لم يعلوا صوت الليبيين للمطالبة بحقهم في الانتخابات فإن هذه المهازل ستستمر حتى آخر دينار في الخزينة الليبية، لا تنتظروا الأمم المتحدة أو غيرها، الحل في أيديكم ولن يهبه لكم أحد إن لم تطالبوا به”.

وجاءت تغريدة الشح، تعليقًا على حديث عضو المجلس “الدولة الاستشاري” عبد القادر الحويلي، في مداخلة هاتفية لـ”تغطية خاصة”، عبر فضائية “بانوراما”، والذي أكد فيه أن فريق مجلس الدولة ذهب في الجولة الأولى من الحوارات دون تكليف رسمي من المجلس، ولكن بتكليف شخصي من رئيس المجلس في جلسة غير رسمية، وعندما عاد الوفد كانت هناك اعتراضات داخلية على الوفد ما دفع المجلس لتعديل تشكيله.

وأضاف أنه تم تشكيل وفد جديد، رغم أن المغرب طلبت استمرار الوفد القديم، إلا أن وفد مجلس النواب رفض إجراء الحوار مع الوفد الجديد لمجلس الدولة، فعاد الوفد القديم للمشاركة، وكان هذا سبب التأخير، زاعما أنه كان يمكن إنجاز الكثير لولا هذا التأخير خاصة على المسار الدستوري.