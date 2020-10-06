بلدية بنغازي تستعرض مشاريعها مع “6” مجالس محلية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس “الصقر بوجواري” مع عدد من رؤساء المجالس المحلية بأحياء ومناطق “المحيشي” و”شبنه” و”علي بن أبي طالب(السرتي)” و “حي السلام” و “سيدي يونس “و “أرض إزواوه” و بحضور مُديري مكاتب رئيس المجلس والمشروعات وشؤون المحلات والمرصد الحضري بالبلدية – حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمجلس البلدي بنغازي.

تمحور الاجتماع الموسع على مُناقشة ومُتابعة عدد من المشاريع الجاري والمُزمع تنفيذها في المناطق المذكورة والأحياء، التي من بينها مشاريع تزويد الجُزء الشرقي للمدينة بمياه النهر الصناعي والإجراءات المُتخذة من قبل البلدية في هذا الشأن بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق فرع بنغازي وجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وشركة البناء والتشييد، ووصول المُعدات الكهروميكانيكية للمشروع إلى مخازن جهاز النهر الصناعي وأنه جاري تسليمها إلى الشركة المُنفذة .

وتضمن الاجتماع استعراض مشاريع الطُرق المُتمثلة في الطريقين الدائريين الرابع والخامس وغيرهما من الطُرق في المناطق المذكورة وأن البلدية بصدد القيام بأعمال الرصف لعدد من الشوارع بالمناطق المذكورة وفق ما تم تحديده مع رؤوساء المجالس المعنية، فيما تم الاتفاق على صيانة عدد من أعمدة الإنارة وتنفيذ الإنارة بالطاقة الشمسية لعدد من الشوارع بهذه المناطق .

وأصدر رئيس المجلس البلدي تعليماته باتخاذ الإجراءات القانونية لسحب عقد صيانة عيادة المختار من الشركة بسبب تأخيرها في التنفيذ وتكليف شركة أُخرى قادرة، إضافة إلى تولي رؤساء المجالس المحلية إعداد تقارير دورية حيال أعمال النظافة العامة داخل مجالسهم على أن تتولى لجنة متابعة أعمال النظافة العامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات العاجلة حيال أي تقصير يحدث في هذا الشأن.

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