قرقاش: متفائلون بالتطورات الأخيرة بشأن ليبيا ولابد من استمرار التواصل بين أطراف الصراع

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إن هناك حالة من التفاؤل بالتطورات الأخيرة المشجعة بشأن ليبيا، مشددا على أهمية استمرار التواصل بين أطراف الصراع الليبي للتوصل لحل ينهي الأزمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ75 بدعوة من أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بصفتها الراعي لمؤتمر برلين، حول ليبيا ضمن الجهود الدولية لمتابعة مسار برلين.

وأضاف قرقاش أن بلاده تدعم خريطة طريق سياسية للحل في ليبيا، مؤكدا على دور الأمم المتحدة وفق مرتكزات حوار مثمر يضع نصب عينيه التسوية السياسية المستدامة، مشيدًا في هذا الإطار بنجاح حوار الغردقة في مصر والتفاهمات التي توصل إليها.

وتابع قرقاش أن دولة الإمارات تدعم مقررات برلين والقرارات الأممية ذات الصلة التي تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى تعزيز وقف إطلاق النار والتصعيد والالتزام بمساعي التسوية السياسية.

وجدد قرقاش التأكيد على موقف بلاده الداعي إلى حل الصراع في ليبيا ضمن مسار سياسي واضح تقوده الأمم المتحدة وفق مسار برلين وإعلان القاهرة، محذرا من هشاشة الوضع الأمني في ليبيا وانعكاسات تأخر الحل السياسي على الوضع الإقليمي وبشكل خاص على منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في ضوء استمرار التدخلات الأجنبية والحضور المكثف للمرتزقة على الأرض وأطماع بعض القوى الإقليمية.

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