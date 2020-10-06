بلدية جنزور ترفض أن يمثلها «أبوسهمين» في حوار جنيف

أعلنت بلدية جنزور رفضها أن يمثلها رئيس تيار «يا بلادي» نوري أبوسهمين في حوار جنيف، معتبرة أن المجموعة التي ادعت أنها تمثل البلدية بجميع مكوناتها الأمنية والإجتماعية والإدارية والتي أعلنت ترشيح أحد الشخصيات السياسية ليمثل مدينة جنزور بالحوار السياسي لا تملك الصفة القانونية ولا الشرعية للتحدث بإسم المدينة.

وأكد بيان البلدية، أن أي بيان غير صادر من الجهات الشرعية بالبلدية يعتبر غير قانوني ولا يمثل إلا من قام به ويتحمل كافة المسؤوليات القانونية المترتبة عليه .

وكانت مجموعة أطلقت على نفسها اسم أعيان وحكمان جنزور، قد أصدروا بيانًا مصورًا طالبوا خلاله أبو سهمين بتمثيل بلدية جنزور في الحوار السياسي بجنيف.

هذا وخلال الفترة الأخيرة روج المفتي المعزول، الصادق الغرياني، المقيم في تركيا، لـ”بوسهمين” وأثنى عليه، في برنامجه الإسبوعي على قناة التناصح الناطقة باسمه، باعتباره “كان معتزلا للسياسة وترك البقية يبحثون عن المناصب والأموال، الرجل تركهم وشأنهم يشرقوا ويغربوا ويشوفوا الأموال، وجلس في بيته وفي مكانه ويده نظيفة” وفق قوله، مطالباً بمناصرته.

إشادات “الغرياني” الوالد جاءت بعد أيام من إشادات الإبن “سهيل الغرياني” المدير التنفيذي لقناة التناصح والمتنقل في الإقامة ما بين اسطنبول ولندن، من خلال تغيير صورة بروفايل حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لتصبح أسفل صورته جملة “نوري بوسهمين هو من يمثلني في الحوار”.

وكان قادة ما يطلق عليهم «تجمع ثوار 17 فبراير» قد اصدروا بيانًا يطالبون فيه رئيس تيار «يا بلادي» نوري أبوسهمين، إلى أن يكون ممثلا لهم في أي حوارات سياسية.

وجاء في نص البيان المصور، “أن تجمع ثوار 17 فبراير يعتبر نوري أبو سهمين ممثل لنا، في الحوارات السياسية القادمة وما ينتج عنها من أجسام أملنا في أن تنزاح الغمة عن ليبيا”.