العوامي: الأطراف الدولية لا تفرض إرادتها إلا على أصحاب المصالح الجهوية والقبلية والشخصية

أكد عز الدين العوامي، نائب رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، أن الأطراف الدولية لا تفرض إرادتها إلا على الخانعين وأصحاب المصالح.

وقال العوامي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “الأطراف الدولية الخارجية لا تفرض إرادتها إلا على الخانعين وأصحاب المصالح الضيقة جهويه كانت أو قبلية أو شخصية وغيرها”.

وكان العوامي قد قال في منشور سابق قبل عدة أيام: “عندما تكون هناك مراهنات وتنازلات من أجل الاستمرار في السلطة وتقاسمها فلا يمكن أن نعول على أن يكون ذلك في صالح الوطن والشعب”.

وأضاف “الحل يتمثل في تحقيق جميع الاشتراطات اللازمة لانتخابات رئاسية برلمانية لحل فزورة الشرعية، غير ذلك يعد عبث هواة وهوس بالسلطة”.