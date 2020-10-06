«المركزي»: المرتبات والدعم يستحوذان 80% من النفقات خلال 9 أشهر

أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس أن نفقات المرتبات والدعم استحوذتا 80% من النفقات الفعلية خلال التسعة أشهر أولى من العام الحالي 2020.

وحسب بيان الانفاق خلال الفترة بين الأول من يناير إلى 30 سبتمبر 2019، بلغ إجمالي النفقات الفعلية 25.614 مليار دينار، فيما سجلت نفقات المرتبات 16.133 مليار دينار بنسبة 63%من إجمالي الانفاق، والدعم 4.2 مليار دينار بنسبة 17%.

وفي حين بلغت قيمة نفقات الطوارئ خلال الفترة نفسها مبلغ 2.538 مليار دينار بنسبة 10% من إجمالي الإنفاق الفعلي، و النفقات التسييرية 2.391 مليار دينار بنسبة 8%من إجمالي الانفاق، لم تتجاوز نسبة نفقات التنمية 1% بواقع 352 مليون دينار.

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