«المركزي»: 3.8 مليار دينار الإيرادات النفطية والسيادية و20 مليار دينار قيمة قرض «المركزي» في 9 أشهر

ذكرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي في طرابلس أن إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية بلغت 3.813 مليار دينار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، مشيرة إلى أن قيمة قرض المصرف المركزي المخصص لسداد عجز الترتيبات المالية بلغ 20 مليار دينار.

ووفق بيان المصرف المركزي عن الإيراد والانفاق خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، فقد بلغت الإيرادات النفطية 3.388 مليار دينار، فيما لم تتجاوز إيرادات الضرائب 465 مليون دينار، والجمارك 102 مليون دينار، والاتصالات 82 مليون دينار، وبيع المحروقات بالسوق المحلي 100 مليون دينار، بينما بلغ تمويل الباب الثالث من رسوم بيع النقد الأجنبي 1.575 مليار دينار.

وذكر البيان إن رسم الخدمات والإيرادات الأخرى بلغ 336 مليون دينار، في حين بلغ تمويل الترتيبات المالية من ضريبة الجهاد مبلغ 124 مليون دينار.

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