«الصغير» محذرا: هدف مجلس الدولة من الحوار نزع «الشرعية» عن الجيش

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن “فجر ليبيا لم تستهدف بانقلابها البرلمان بذاته ولا بشخوصه، وأكبر دليل قبولهم بالسراج سابقاً وهو عضو مجلس نواب ملتحق وصوت على كل القرارات التي تستهدف تنظيم الاخوان والميليشيات وكل بيانات الادانة ضدهم”.

وأضاف «الصغير»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “هدف فجر ليبيا ومجلس دولتهم ومليشياتهم وإرهابييهم هو الجيش الذي عاد للحياة في برقة”، مردفًا “وما كان قبولهم بالحوار عام 2014 إلا محاولة منهم لنزع الشرعية عن هذا الجيش ( بجرة قلم ) وعودتهم للحوار الآن ما هي إلا استكمال لتلك المحاولة (بجرية كارطة)”.

وأوضح أنه “من السذاجة الاعتقاد بأن خلافكم معهم هو حول الأموال والمناصب والثروات فقط فهم يدركون جيداً بأن كل هذه ستذهب بوجود جيش قوي يمنع عنهم تمويلهم الإرهاب والميليشيات العابر للحدود”.