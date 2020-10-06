ليبيا الان

«الصغير» محذرا: هدف مجلس الدولة من الحوار نزع «الشرعية» عن الجيش

تم النشر منذُ 4 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، إن “فجر ليبيا لم تستهدف بانقلابها البرلمان بذاته ولا بشخوصه، وأكبر دليل قبولهم بالسراج سابقاً وهو عضو مجلس نواب ملتحق وصوت على كل القرارات التي تستهدف تنظيم الاخوان والميليشيات وكل بيانات الادانة ضدهم”.

وأضاف «الصغير»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “هدف فجر ليبيا ومجلس دولتهم ومليشياتهم وإرهابييهم هو الجيش الذي عاد للحياة في برقة”، مردفًا “وما كان قبولهم بالحوار عام 2014 إلا محاولة منهم لنزع الشرعية عن هذا الجيش ( بجرة قلم ) وعودتهم للحوار الآن  ما هي إلا استكمال لتلك المحاولة (بجرية كارطة)”.

وأوضح أنه “من السذاجة الاعتقاد بأن خلافكم معهم هو حول الأموال والمناصب والثروات فقط  فهم يدركون جيداً بأن كل هذه ستذهب بوجود جيش قوي يمنع عنهم تمويلهم الإرهاب والميليشيات العابر للحدود”.

الوسوم

الجيش الصغير مجلس الدولة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • من يتحاور مع الاخوان شر خلق الله فهو انتهازى وخائن للوطن فهم خوارج العصر امر رسول الله بقتلهم وليس الحوار معهم
    عن سويد بن غفلة قال: قال علي : “إذا حدثتكم عن رسول الله ﷺ فلأن أخر من السماء أحب ألي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم، فإن الحرب خدعة.
    سمعت رسول الله ﷺ يقول: يأتي في آخر الزمان قوم يخرجون من قبل المشرق حدثاء الأسنان صغار في السن في المجمل سفهاء الأحلام عقول طائشة يقولون من قول خير البرية، في كلامهم آيات وأحاديث ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء عندهم تعبد ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم ﷺ، يعني لو علموا الذين يقاتلوهم لو علموا ما لهم من الأجر.

    رد