«المركزي»: 13.45 مليار دينار لسداد الدين العام حتى سبتمبر

أعلن المصرف المركزي في طرابلس تخصيص 13.452 مليار دينار لسداد الدين العام خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

ووفق بيان المصرف المركزي عن الإيراد والانفاق خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر، فقد «بلغت الخسائر المباشرة لإيقاف إنتاج النفط وتصديره خلال الفترة حوالي 10 مليار دولار أميركي»، مشيرا إلى أن «إجمالي الإيرادات النفطية بلغ 5.259 مليار دينار، منها 2.871 مليار دینارعن صادرات نفطية خلال ديسمبر 2019، و 2.388 ملیار دینار حصيلة صادرات التسعة أشهر من عام 2020، منها 48 مليون دينار فقط عن شهر سبتمبر».

ونوهت بيانات المركزي إلى أن «العجز في إيرادات النقد الأجنبي بلغ 6.976 مليار دولار خلال الفترة تم تغطيته من إحتياطيات مصرف ليبيا المركزي، هذا عدا عن إلتزامات قائمة على قوة إعتمادات مستندية للقطاعين العام والخاص تقدر بمبلغ 7 مليار دولار».

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