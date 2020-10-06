“الرقابة” تبحث التعاون المشترك مع بنغلاديش‎

بحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، أمس الاثنين، مع السفير البنغلاديشي المعتمد لدى ليبيا؛ أهمية وحجم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع المنعقد في مقر الهيئة بطرابلس؛ أكد “الشنطي” على ضرورة العمل على فتح آفاق جديدة من خلال التنسيق لإعداد برامج تدريبية مشتركة والاستفادة من الخبرات في البلدين في المجال الرقابي.

من جانبه، عبّر الرئيس البنغلاديشي عن امتنانه لتعزيز التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا وبين المؤسسات الرقابية بجمهورية بنغلاديش، والذي بدوره وجّه دعوة رسمية الى رئيس الهيئة لزيارة عمل إلى المؤسسات المختصة بالعمل الرقابي ببنغلاديش؛ وذلك في إطار التعاون والتبادل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

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