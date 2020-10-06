أوجار : تحقيق العدالة في ليبيا يواجه صعوبات

كشف محمد أوجار، رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، أمس الاثنين بجنيف، عن تلقيه تطمينات بأن حكومة ليبيا على استعداد للتعاون بشكل كامل، بما في ذلك استقبال بعثة تقصي الحقائق في طرابلس والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها على الأرض، مؤكدا أنه يعول على “تعاون الأطراف الأخرى حتى نتمكن من الوصول إلى كامل أراضي ليبيا بأقصى حد ممكن”.

وأكد أوجار، خلال التحديث الشفوي لبعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا ضمن الدورة الخامسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان، أن مسألة الجدول الزمني هو التحدي الأكثر إلحاحًا الذي تواجهه بعثة تقصي الحقائق في الوقت الحالي، منبها إلى أن القرار يحتوي على مفارقة، بحيث يطلب من البعثة تقديم تقرير إلى الدورة الـ46 في مارس 2021، على الرغم من اعتمادها في يونيو 2020، ويدعو إلى إيفاد بعثة تقصي الحقائق “لفترة تمتد لعام”.

وفي الوقت الذي نبه فيه أوجار إلى التأخيرات المستمرة في تعيين الأمانة العامة، فإن الجدول الزمني الحالي لتقديم التقارير ليس واقعيا ولا مجديا، مبديا أمله في أن “يتمكن هذا المجلس الموقر، خلال هذه الدورة، من إجراء التعديلات اللازمة التي ستسمح لهذه البعثة بالاضطلاع بولايتها كما كان متوقعا في الأصل، لمدة عام كامل”.