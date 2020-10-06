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عاطف برقيق: أحاول التباعد عن السياسة و«النفخ» والخيانة

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، أنه يحاول الابتعاد عن السياسة وما وصفه بـ«النفخ والخيانة».

وقال برقيق، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تبوا الحق الواحد يحاول يتباعد عن السياسة والنفخ والخيانة إللي صايرة ويلهى في عمره لكن فروخ النذالة كثروه بصراحة”، بحسب وصفه

وأضاف “مسمين التيار الرافض للانبطاح بتيار التأزيم، سبحان الله، الأزمات اللي شفناها من يوم ما حكمتوا ودرتوا ما في رأسكم والله ما حلمنا بها قبل يا عشاق الانبطاح”.

يشار إلى أن عاطف برقيق يعد من أشد المؤيدين للغزو التركي لليبيا، ووظف صفحته في أكثر من منشور للدعاية لنظام أردوغان وتركيا التي يصفها بالدولة الحليفة، كما عرف عنه عداوته للجيش، وتأييده للمليشيات.

الوسوم

السياسة المليشيات تركيا عاطف برقيق مليشيا ثوار طرابلس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • واضح انك جاهل بابسط مبادئ الاسلام الحنيف الذى يدعوا الى التسامح قال تعالى :-
    وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
    اما انت مثل اى اخوانى حقير يحرض على الفتنة وهذه هى صفات المنافقين
    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر» أخرجه البخاري ومسلم.
    ولو كان الله يحاسب الناس بالعبادات فقط دون المعاملات مادخلت داعرة الجنة لانها سقت كلب فغفر الله لها بينما نرى داعية اخوانى مثل الغريانى او القرضاوى وغنيم ومن ينفق عليهم او يقاتل معهم اول من تسعر بهم النار ياحمار
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:إن أول الناس يُقضى يوم القيامة عليه رجلٌ استشهد فأُتيَ به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء، فقد قيل، ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ تعلَّم العلم وعلَّمه وقرأ القرآن فأتي به فعرَّفه نعمَه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه حتى ألقي في النار، ورجلٌ وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسُحبَ على وجهه ثم ألقي في النار ) رواه مسلم.

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