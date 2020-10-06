عاطف برقيق: أحاول التباعد عن السياسة و«النفخ» والخيانة

زعم عاطف برقيق، القيادي في مليشيا ثوار طرابلس والمقيم بتركيا، أنه يحاول الابتعاد عن السياسة وما وصفه بـ«النفخ والخيانة».

وقال برقيق، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “تبوا الحق الواحد يحاول يتباعد عن السياسة والنفخ والخيانة إللي صايرة ويلهى في عمره لكن فروخ النذالة كثروه بصراحة”، بحسب وصفه

وأضاف “مسمين التيار الرافض للانبطاح بتيار التأزيم، سبحان الله، الأزمات اللي شفناها من يوم ما حكمتوا ودرتوا ما في رأسكم والله ما حلمنا بها قبل يا عشاق الانبطاح”.

يشار إلى أن عاطف برقيق يعد من أشد المؤيدين للغزو التركي لليبيا، ووظف صفحته في أكثر من منشور للدعاية لنظام أردوغان وتركيا التي يصفها بالدولة الحليفة، كما عرف عنه عداوته للجيش، وتأييده للمليشيات.