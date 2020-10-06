عائة العبيدي تؤكد وفاته متأثرا باصابته بفيروس كورونا

اعلنت عائلة رئيس الأركان الأسبق اللواء سليمان محمود العبيدي وفاته اليوم الثلاثاء متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وكتب أحد أبناء الفقيد على صفحته في الفيسبوك “والدي اللواء سليمان محمود العبيدي في ذمة الله بعد معاناة مع مرض فايروس كورونا “.

وكان العبيدي أحد الضباط الذين شاركوا القذافي رحمه الله في في ثورة سبتمبر عام 1969، ولكن ما لبث أن تخلى عنه ابان ثورة فبراير 2011، ليصبح بعد ذلك رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي بين يوليو 2011 ونوفمبر 2011، حيث قدّم استقالته من المنصب إلى المجلس الوطني الانتقالي .