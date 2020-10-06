دورة تدريبية حول تدابير مكافحة «كورونا» في «بنغازي الطبي»

استضاف مركز بنغازي الطبي دورة تدريبة عقدتها المنظمة الدولية للهجرة، تهدف إلى رفع تدابير مكافحة العدوى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وطريقة جمع العينات وآلية الرصد والتقصي والإستجابة السريعة.

وقال رئيس فريق الرصد التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا بالحكومة الموقتة، حسين العوامي إن الدورة نظمت أمس الإثنين، وتناولت طرق التعامل مع حالات الإشتباة بفيروس كورونا، والحالات المؤكدة إصابتها، حسب تصريح نشرته اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأشار العوامي إلى أن المستهدفين أطباء الباطنة ومكافحة العدوى، وعناصر التمريض والعاملين بالمرافق الصحية.

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وسلطت الدورة الضوء على طرق مكافحة العدوى بالأقسام والعنايات وغرف «الفلترا» و«الترياج» داخل المركز الطبي، كما شرحت إجراءات ارتداء وخلع الملابس الوقائية الشخصية بطريقة صحيحة، والخطوات المتبعة عالميا لتجنب نقل العدوى.

وجرى توضيح أماكن ومصادر انتقال العدوى داخل المرافق الصحية، وتناول آليات الرصد والتقصي بالنسبة للأمراض السارية بشكل عام، وللجائحة بشكل خاص.

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