السفير الأمريكي يبحث مع مدير المخابرات العامة المصرية مستجدات الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا24

يواصل السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في القاهرة، إجراء المباحثات حول ليبيا؛ فبعد أن التقى نورلاند اليومين الماضيين مع مدير المخابرات الحربية المصرية ورئيس مجلس النواب الليبي، التقى اليوم مع مدير المخابرات العامة المصرية.

وقال نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، إنه أجرى رفقة السفير الأمريكي في القاهرة، جوناثان كوهين، مشاورات مثمرة مع مدير المخابرات العامة المصرية حول كيفية دعم منتدى الحوار السياسي الليبي والتهدئة الحقيقية في ليبيا.

والإثنين، أجرى نورلاند مع عقيلة صالح، مباحثات حول مستجدات الوضع في ليبيا، كما أجرى الأحد مع مدير المخابرات الحربية المصرية، مباحثات تركّزت حول المؤسسة العسكرية الليبية والمليشيات المسلحة والمقاتلين الأجانب.

وأكد نورلاند، الأحد، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية على منصة تويتر، مواصلته للمشاورات حول ليبيا خلال زيارة للقاهرة.

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