السفير الأمريكي: لقاؤنا مع رئيس المخابرات المصرية كان حول دعم تهدئة حقيقية في ليبيا

قال سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، “في القاهرة، أجريت أنا و السفير الأمريكى لدى القاهرة، جوناثان كوهين، مشاورات مثمرة مع اللواء عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية”.

وأضاف «نورلاند»، في تغريدة نشرها الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في ليبيا على تويتر، أن اللقاء دار “حول كيفية دعم منتدى الحوار السياسي الليبي وتهدئة حقيقية في ليبيا”.

وكان السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد أعرب في وقت سابق عن شكره لجمهورية مصر العربية وذلك لاستضافتها محادثات الأزمة الليبية في مدينة الغردقة.

ووصف “نورلاند” المحادثات بالناجحة مضيفا على صفحة السفارة الرسمية بموقع “تويتر”: “أواصل المشاورات خلال زيارة للقاهرة، هنا، أود أن أعرب عن شكري لمصر لاستضافتها محادثات الغردقة الناجحة حول الأمن في ليبيا، وسنتبادل الآراء حول أفضل السبل لدعم منتدى الحوار السياسي الليبي القادم”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي تتولى رئاستها بالإنابة ستيفاني ويليامز، قد صرحت في وقت سابق بأن جولة المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين ما وصفتهم بـ”الفرقاء الليبيين” في مدينة الغردقة المصرية توصلت لمجموعة توصيات هامة.

وأشارت البعثة، في بيان لها، إلى أن المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطاً من الجيش والشرطة ويمثلان كلاً من حكومة الوفاق و”القوات المسلحة العربية الليبية” اختتمت أعمالها.

وأوضحت أن هذه المحادثات جرت على مدى يومين من 28-29 سبتمبر في مدينة الغردقة في مصر برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.