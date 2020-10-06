“مالية الوفاق” تستنكر احتجاز رئيس لجنة ترشيد المرتبات‎

استنكرت وزارة المالية في حكومة “الوفاق”، برئاسة فرج بومطاري، واقعة احتجاز رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات امين بوعبدالله، التي حدثت بأمر من وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري العام.

وبحسب بيان “المالية”؛ فإن الاستنكار جاء لعدة أسباب؛ أولها عدم وجود أي ارتباط أو علاقة وظيفية ما بين اللجنة ومكتب المدعي العسكري العام، حيث إن رئيس اللجنة موظف عام لا يحمل أي رتبة عسكرية، والواقعة التي يتم التحقيق معه فيها لا تعد جريمة من الجرائم التي ينطبق عليها القانون العسكري.

وأشار البيان إلى أن السبب الآخر يتمثل في كون الموضوع محل التحقيق إجراء إداري يتعلق بمرتبات مكتب المدعي العام العسكري، وأن هذه المواضيع يتم التعاطي معها وفقًا للتسلسل الإداري المعمول به.

وأكد “بومطاري” أن الوزارة متمسكة باللجوء إلى الطرق القانونية التي تحفظ حق موظفيها وتضمن حمايتهم.

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