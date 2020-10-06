حصيلة ثقيلة لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1031 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا أمس الاثنين بينها 769 إصابة جديدة و262 حالات مخالطة.

وأكد المركز شفاء ( 334 ) حالة منها 279 حالة في طرابلس و14 حالة في طبرق و 6 حالات في غريان و2 حالات في يفرن و 8 حالات في تازربو و 9 حالات في الزاوية المركز و1 حالة في الماية و6 حالات في صرمان و4 حالات في الزنتان و5 حالات في الرحيبات.

وبين المركز أنه جرى تسجيل ( 6 ) حالة الوفاة منها حالة واحدة في كل من بنغازي والزاوية المركز وصبراتة والخمس وحالتين في سرت.

وأشار المركز إلى أن العدد المجمل لإصابات كورونا في ليبيا ارتفع إلى 38468 حالة منها الحالات النشطة: 15456 والمتعافين: 22410 والوفيات : 602 حالة.