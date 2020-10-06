وفاة اللواء سليمان محمود متأثرًا بكورونا

أخبار ليبيا24

أعلن اليوم الثلاثاء عن وفاة اللواء سليمان محمود العبيدي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا في العاصمة طرابلس.

والعبيدي، هو قائد عسكري بارز عهد النظام السابق وأحد “الضباط الأحرار” الذين شاركوا في “ثورة الفاتح” ضد النظام الملكي في ليبيا عام 1969، وانشق عن النظام، عقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، حيث عمل رئيساً للأركان العامة للجيش في الفترة من يوليو 2011 إلى نوفمبر 2011، بعد اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس العبيدي، ثم استقال من المنصب.

وشغل العبيدي، قبل إعلان انشقاقه عن النظام السابق، عدة مناصب قيادية منها نائب مدير الاستخبارات العسكرية ورئيس الحرس الجمهوري في بنغازي.

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