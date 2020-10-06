المشري: أعيننا مفتوحة على سرت والهلال النفطي وذهابنا للحوار لا يعني أننا غافلون عن الخيارات الأخرى

ليبيا – نفى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أمس وجود أيّ اتفاق بتولّي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي الجديد، وأن يكون فيه المشري نائبًا له، مؤكّدًا عدم رغبته في تولّي أيّ منصب.

المشري وفي تصريح لقناة “فبراير” المملوكة لعبد الحكيم بلحاج أمير الجماعة الليبية المقاتلة نقلته شبكة “الرائد” الإخبارية المقرّبة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الإثنين، قال: “إنّ ما يهمني حاليًا إنهاء المرحلة الانتقالية الحالية والاستفتاء على الدستور”، مؤكّدًا إصرارهم على رفض أيّ وجود لـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) بأيّ صفة، أو منحه أيّ منصب في أيّ اتفاق جديد.

وأضاف: “أعيننا ما تزال مفتوحة على سرت والهلال النفطي، وذهابنا للحوار لا يعني أننا غافلون عن الخيارات الأخرى”.

المشري اختتم بالقول : “إننا نذهب للحوار من أجل مناقشة معايير تحديد المناصب السيادية، وإنه لا مكان للمحاصصات واقتسام المناصب”.

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