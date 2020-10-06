طرابلس تسجل أكثر من 500 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض التوزيع الجغرافي لإصابات كورونا الجديدة في ليبيا مبينا أن العاصمة طرابلس سجلت أعلى إصابات والتي بلغت 410 حالة جديدة و110 حالة مخالطة من إجمالي 1031 حالة جرى تسجيلها أمس الاثنين.

وأكد المركز أنه جرى في مدينة بنغازي تسجيل 35 حالة جديدة والجفارة 19 حالة جديدة والعجيلات 9 حالات جديدة وحالتين مخالطتين وفي الماية 8 حالات جديدة و 4 حالا مخالطة وفي النواحي الأربع جرى تسجيل 3 حالات جديدة وحالة مخالطة وحالة جديدة في بني وليد وفي غريان سجلت 16 حالة جديدة و15 حالة مخالطة وفي صبراته سجلت 5 حالات جديدة و8 حالات مخالطة وفي جنزور سجلت 16 حالة جديدة و3 حالات مخالطة وفي الزاوية المركز سجلت 34 حالة جديدة و4 حالات مخالطة وفي صرمان سجلت 8 حالات جديدة و3 حالات مخالطة وفي زليتن سجلت 21 حالة جديدة و17 حالة مخالطة وفي مصراتة سجلت 3 حالات جديدة و31 حالة مخالطة وفي وادي زمزم و أبونجم سجلت 9 حالا مخالطة وفي غدامس سجلت حالة جديدة وأخرى مخالطة وفي الزاوية الغرب سجلت 45 حالة جديدة وفي الخمس سجلت 12 حالة جديدة وفي طبرق سجلت 4 حالات جديدة وفي سرت سجلت 14 حالة جديدة وفي السبيعة سجلت حالة واحدة جديدة وفي الرياينة سجلت حالتين جديدتين وفي الجميل سجلت 15 حالة جديدة وحالة واحدة مخالطة وفي ككلة سجلت حالة واحدة جديدة وفي الزاوية الجنوب سجلت 5 حالات جديدة وفي الأصابعة سجلت حالتين جديدتين و14 حالة مخالطة وفي ترهونة سجلت 6 حالات جديدة وفي الرجبان سجلت 7 حالات جديدة وفي القلعة سجلت 12 حالة جديدة وفي رقدالين سجلت 3 حالات جديدة وفي درج سجلت حالة واحدة جديدة وأخرى مخالطة وفي سواني بني ادم سجلت 19 حالة جديدة وحالتين مخالطتين وفي يفرن سجلت 3 حالات جديدة وفي الزنتان سجلت حالتين جديدتين و11 حالة مخالطة وفي الحرابة سجلت 10 حالات جديدة و11 حالة مخالطة وفي جادو سجلت 6 حالات جديدة وفي نالوت سجلت 3 حالات جديدة وفي القره بوللي سجلت 6 حالات جديدة وفي زوارة سجلت 14 حالة مخالطة وفي باطن الجبل سجلت حالة واحدة جديدة.