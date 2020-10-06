الخارجية التركية: يجب رفع الحصار النفطي في ليبيا بالكامل وإخضاع المنشآت النفطية لسيطرة مؤسسة النفط

ليبيا – زعم نائب وزير الخارجية التركي سدات أونال إنّ بلاده ستستمرُّ في دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، ومصمّمة على إيجاد حلّ سياسي مناسب يلبي مطالب الشعب الليبي.

جاء ذلك في حديث نائب الوزير التركي، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري حول ليبيا، الذي عقدته الأمم المتحدة وألمانيا أمس الإثنين، عبر تقنية الـ”فيديو كونفرانس” وفقًا لوكالة “الأناضول”.

وقال أونال: “تركيا ستستمرُّ في دعم العملية السياسية في ليبيا بإشراف الأمم المتحدة، مثلما قامت به خلال العقد الأخير” دون أن يشير إلى إرسال بلاده لأكثر من 16 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا بينهم مقاتلين سابقين بتنظيمي داعش والقاعدة.

وأضاف: “الاجتماع سيساعد في حلّ الأزمة ويمثّل فرصة جيّدة للتطلّع إلى الجهود الدولية، وما يجب القيام به الآن هو التوصّل لوقف مستدام لإطلاق النار، ثمّ إطلاق عملية سياسية شاملة” ، مشيدًا بدور حكومة الوفاق التي حالت دون حدوث انقلاب في البلاد والانزلاق إلى الفوضى بحسب قوله.

وقال مدعيًا : “في الوقت الذي تغاضت فيه بعض الدول عن الاعتداءات المتتالية لميلشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، دعمت تركيا الشرعية الدولية ووقفت إلى جانب حكومة الوفاق الليبية”.

وحول نزع السلاح من منطقتي سرت والجفرة قال : “هذا الأمر سيكون بالغ الأهمية لتحقيق وقف إطلاق نار مستدام في ليبيا”، مضيفًا : “هناك عاملان مهمّان، يجب أن يكون للحكومة مكانة مركزية في كل هذه الجهود ولا يجب التشكيك فيها، وثانيًا يجب ربط جميع الجهود بالعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين”.

وأكّد أونال في ختام حديثه على ضرورة رفع ما وصفه بـ”الحصار النفطي” بالكامل وإخضاع المنشآت النفطية لسيطرة المؤسسة الوطنية اليبية للنفط، معربًا عن ترحيبه بالحوار الجاري بين الأطراف السياسية الليبية.

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