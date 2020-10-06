الخليج العربي للنفط تستعرض نشاط مصفاتي «طبرق» و«السرير» والمشاكل التي تواجههما

شارك محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، وفرج المشاى، عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، أمس الاثنين، العرض الفني لنشاط التصنيع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالشركة وعبر الدائرة المغلقة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح الحساب الرسمي شركة الخليج العربي للنفط، على فيسبوك، أنه تم خلال الاجتماع عرض نشاط مصفاة طبرق ومصفاة السرير خلال الفترة الماضية والمشاكل التي تواجهها مستهدفات وبرامج العمل للسنة القادمة والمشاريع الخاصة بالمصفاتين والميزانيات اللازمة لاستمرار تشغيلها.

وخلال الاجتماع تم عرض نشاط إدارة تقنية المعلومات والمشاريع والاعمال المنجزة في مجال الاتصالات والحاسب الآلي والمستهدف إنجازها من المشاريع وأعمال لتطوير وتحسين المنظومات والخدمات بهما .